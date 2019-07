Des jeunes participent au nettoyage d'une plage. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - La 11e conférence des ministres de la Jeunesse de l'ASEAN (AMMY) et la 7e conférence des ministres de la Jeunesse de l'ASEAN+3 (AMMY+3) se sont tenues ce vendredi à Vientiane, au Laos.

Etaient présents le vice-Premier ministre laotien Sonsay Siphandone, le secrétaire général adjoint de l'ASEAN Kung Phoak, des ministres et officiels de la Jeunesse des 10 pays aséaniens et de trois pays partenaires que sont Chine, Japon et République de Corée. La délégation vietnamienne était conduite par Nguyen Anh Tuan, secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh.

Dans son discours d’ouverture, le vice-Premier ministre laotien Sonsay Siphandone a souligné le rôle important de la jeunesse pour le développement national et régional.

Pour sa part, Nguyen Anh Tuan a insisté sur la nécessité de fournir aux jeunes des connaissances et compétences professionnelles pour qu'ils participent à l'élaboration des politiques, ainsi que de renforcer la compréhension culturelle mutuelle et la solidarité entre les jeunes de la région. Il a proposé aux délégués de discuter des mesures propres à accélérer la coopération en matière de formation professionnelle, de soutien aux start-up, etc.

La délégation vietnamienne a participé aux séances de discussion bilatérales et multilatérales dans ce cadre.

Plusieurs mesures ont été avancées afin d'impliquer les jeunes dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement durable et dans l’édification de la communauté de l'ASEAN.

Les participants ont aussi discuté du plan d’action de la jeunesse de l'ASEAN pour 2025. -VNA