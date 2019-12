La conférence des jeunes scientifiques de l'ASEAN 2019 à Hanoï. Photo: VTV



Hanoï, 3 décembre (VNA) - La Conférence des jeunes scientifiques de l'ASEAN 2019 s'est ouverte le 2 décembre à Hanoï, avec la participation de 140 délégués.

L'événement est co-organisé par le ministère vietnamien des Sciences et Technologies et le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, dans le cadre de la coopération de la jeunesse de l’ASEAN.

Placée sous le thème: «Sciences, technologies et innovation pour une communauté de l’ASEAN durable», la conférence a pour objectif de rassembler de jeunes scientifiques de l'ASEAN pour partager des connaissances, acquérir des compétences et relever les défis, notamment les changements climatiques.

La conférence, qui durera jusqu’au 5 décembre, vise à la préparation d'une série d'activités destinées aux jeunes et aux intellectuels en 2020, année où le Vietnam assumera la présidence de l'ASEAN.

Prenant la parole lors de l'ouverture de la conférence, Le Quoc Phong, premier secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, a déclaré que cet événement offrait aux jeunes intellectuels l'occasion de proposer des initiatives et des recommandations pour resserrer les liens entre jeunes scientifiques de l’ASEAN.

Ceux-ci sont également encouragés à proposer des programmes et projets pour renforcer la coopération en matière de sciences et technologies au sein du bloc, contribuant ainsi à la mise en place d'une communauté de développement durable unie et prospère.

Outre une séance plénière et plusieurs ateliers thématiques, les participants suivront un cours de formation sur le leadership et visiteront des sites historiques et culturels à Hanoï. -VNA