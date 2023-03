Photo : VNA

Moscou (VNA) – L’Institut d'État des relations internationales de Moscou (MGIMO), relevant du ministère russe des Affaires étrangères, a organisé le 11 mars la 2e édition du concours de traduction de langue vietnamienne.

Ce concours se destinait aux Russes qui apprennent la langue vietnamiennes dans les universités russes. 21 candidats y ont participé.

Ce premier concours est très significatif, montrant l'intérêt des Russes et de la société russe pour la langue vietnamienne, et en même temps affirmant leur rôle et la position du Vietnam sur la scène internationale, a déclaré Dô Xuân Hoang, président de l’Association des Vietnamiens en Russie.

S’exprimant lors de l’ouverture du concours, Olga Alechsandrovna Maslovets, cheffe du département du chinois, du vietnamien, du thaïlandais et du lao du MGIMO, a affirmé que ce concours, organisé pour la deuxième fois, montrait son importance dans la formation d'experts en langue vietnamienne, ainsi que dans le développement des relations entre la Russie et le Vietnam.



Au nom de l'ambassade du Vietnam en Russie, Mai Nguyen Tuyet Hoa, première secrétaire chargée de l'éducation, a espéré que ce concours permettrait de découvrir des talents parmi les apprenants de langue vietnamienne en Russie.



Après le concours s'est tenue une table ronde, placée sous le thème "Histoire des relations diplomatiques entre la Russie et le Vietnam". -VNA.