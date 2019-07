Hanoi, 5 juillet (VNA) - Le Centre de soutien à la création de jeunes de l’Union de la jeunesse vietnamienne, en collaboration avec l’ambassade d’Israël au Vietnam, a organisé le concours «Startup Hunt» du 5 juillet au 29 août pour promouvoir les startups et l’innovation dans le tourisme.

Conférence de presse du concours de promotion de startups et d’innovation du tourisme. Photo : VNA

Lors de la conférence de presse tenue le 5 juillet à Hanoi, la vice-présidente de l'Union de la jeunesse vietnamienne Nguyên Thi Thu Vân a déclaré que le concours répondait au programme de jeunes de start-up organisé en 2019-2022 pour encourager les initiatives de développement du tourisme local tout en attirant l'attention du public pour l'innovation des jeunes dans le secteur du tourisme.

Vingt meilleurs individus ou groupes sélectionnés pour la demi-finale recevront un conseil pour compléter leurs produits ou projets pendant deux semaines avant leur envoi au comité organisateur via des ligness Youtube. Après cela, cinq des plus excellentes initiatives entreront dans la finale qui aura lieu les 28 et 29 août.

Le champion recevra un prix d’une valeur de 200 millions de dongs (8.585 dollars) et aura l'occasion d'étudier des modèles de startups en Israël.

Le comité organisateur présentera un deuxième prix, un troisième prix et des prix d’encouragement, chacun valant respectivement 100 millions de dongs, 50 millions de dongs et 10 millions de dongs.-VNA