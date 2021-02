Hanoï (VNA) - À l’occasion du succès du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), un concert intitulé «Aspiration et Rayonnement» a été organisé mardi soir au stade national de My Dinh, à Hanoï, en présence des plus hauts dirigeants du Parti et du gouvernement.

Pham Minh Chinh, président de la Commission centrale d’Organisation. Photo: VOV

«Afin de célébrer le succès du treizième Congrès national du Parti communiste du Vietnam et le 91e anniversaire de sa fondation, il convient de redynamiser les mouvements d’émulation patriotiques. Nos missions urgentes consistent à contenir la propagation du virus, à renforcer notre bouclier préventif, à régler les conséquences des catastrophes naturelles et à relancer la production», a déclaré Pham Minh Chinh, président de la Commission centrale d’Organisation.

Photo : VNA



Articulé autour des trois thèmes: «Sous la direction du Parti», «Les printemps dédiés au Parti» et «Nos nouvelles voies», ce spectacle a réuni 1.700 artistes et a été retransmis en direct sur les ondes de la radio la Voix du Vietnam. -VOV/VNA