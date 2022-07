Côn Dao - un paradis touristique du Vietnam

Avec un cadre naturel sauvage, une grande biodiversité ainsi que des vestiges historiques et culturels importants, cet endroit a tout pour séduire les amoureux de nature et d’histoire. La meilleure période pour explorer Côn Dao se situe entre avril et novembre car la mer y est calme et le vent est frais. Les touristes peuvent donc visiter l’archipel librement et sans aucun inconvénient. Photo: Vietnam+