Touristes étrangers au Temple de la Littérature (Van Miêu - Quôc Tu Giam) à Hanoï. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Selon le rapport sur l’indice de compétitivité du voyage et du tourisme (Travel and Tourism Competitiveness Index, TTCI) du Forum économique mondial (WEF) récemment publié, le Vietnam est en 63e position parmi140 pays étudiés, soit 4 places de mieux qu’en 2017, et 5e en Asie du Sud-Est.

Les éléments remarquables qui font la compétitivité du tourisme vietnamien sont le prix (22e) et l'infrastructure pour le transport aérien (50e).

L’Espagne est en tête du classement mondial, devant la France, le Japon et l’Allemagne. En Asie du Sud-Est, Singapour est 1er et 11e dans le monde.

Selon l'Administration nationale du tourisme du Vietnam (VNAT), entre janvier et août, environ 11,3 millions d’étrangers ont visité le Vietnam. Parmi ces touristes, la plupart sont venus d’Asie (78,1% du total), soit une augmentation de 9,9% par rapport à la même période de l’an dernier.

Le Vietnam vise cette année 17,5-18 millions de touristes étrangers, 85 millions de touristes vietnamiens et plus de 700.000 milliards de dôngs de recettes touristiques (plus de 29 milliards de dollars).

En 2018, 15,5 millions de touristes étrangers avaient foulé le sol vietnamien, soit une hausse annuelle de 19,9%. -VNA