Hanoi (VNA) - Le 12e Plénum du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) (12e mandat) s’est clôturé le 15 mai dans l’après-midi, à Hanoi, après quatre jours de travail. L’Agence vietnamienne d'information (VNA) présente ci-dessous de grands extraits de son communiqué.

Panorama de la cérémonie de clôture du 12e Plénum du Comité central du PCV du 12e manda. Photo : VNA

Du 11 au 14 mai, le CC du PCV du 12e mandat a tenu son 12e Plénum pour discuter et décider des contenus importants suivants : sélection des candidats au Comité central du Parti, 13e exercice, élections des députés de la 15e législature et des membres des conseils populaires locaux, mandat 2021-2026 et sélection et la répartition des délégués participant au prochain congrès national du Parti. Le Secrétaire général du Parti et président du Vietnam Nguyen Phu Trong a eu des allocutions d’ouverture et de clôture du Plénum.

Les membres du CC du PCV et les délégués participant à la réunion ont discuté et donné de nombreux avis profonds, décidé de l’orientation du travail du personnel du CC (13e mandat); discuté des normes pour les membres du CC, des conditions, de la structure, de la quantité, du processus d'introduction, du mode de sélection et de certaines questions nécessitant un leadership dans le processus de préparation et de déploiement du personnel du CC du PCV.

Le CC du Parti a débattu de l’orientation des élections des députés à l’Assemblée nationale, quinzième législature et aux Conseils populaires de tous les niveaux, mandat 2021-2026.

Les délégués se sont essentiellement concentrés sur l'analyse des objectifs, des exigences et des points de vue dans le travail des élections, la création d'organisations électorales, les normes des députés à l'Assemblée nationale, et des Conseils populaires à tous les niveaux en général et des députés spécialisés en particulier, le nombre, la structure et l’âge des députés à l'Assemblée nationale et aux Conseils populaires, notamment le nombre et la structure des députés spécialisés, députés de femme, députés issus des ethnies minoritaires et des députés représentant des composantes et classes sociales… .

Le CC du Parti a examiné, discuté et donné des avis sur les principes et les bases de la répartition des délégués et les normes, le nombre et les candidatures des délégués qui assisteront au 13e Congrès national du PCV et la mise en œuvre du principe de l'attribution des délégués selon les dispositions du statut du Parti, avec un nombre raisonnable. Il faut assurer le bon choix et élire des délégués vraiment typiques et dignes, assurant le succès du Congrès.

Lors de ce Plénum, le CC du Parti a élu des membres supplémentaires de la Commission centrale du Contrôle (12e mandat) et décidé d'imposer une mesure disciplinaire contre des cadres soumis à la gestion du Comité central du Parti.

Le CC du PCV a appelé l’ensemble du Parti, du peuple et de l’Armée à valoriser les succès importants obtenus, à faire des efforts pour surmonter des difficultés, défis, protéger solidement l’indépendance, la souveraineté territoriale, la sécurité nationale, bien accomplir les objectifs et tâches fixés en 2020 et pour le mandat du 12e Congrès national du Parti et organiser avec succès les Congrès des organisations du Parti à tous les niveaux en vue de s’orienter vers le 13e Congrès national du PCV.-VNA