Hanoï (VNA) - Le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam a été officiellement ouvert mardi matin 26 janvier au Centre national des conférences à Hanoï.

Cet événement politique important attire 1.587 délégués représentant plus de 5 millions des membres du Parti. Parmi les délégués figurent 191 membres du Comité central du Parti du 12e mandat, 15 membres d’organisations du Parti à l’étranger nommés par le Bureau Politique et 175 délégués issus des minorités ethniques.

La séance d’ouverture a vu la présence d’anciens secrétaires généraux du Parti, d’anciens présidents vietnamiens, d’anciens Premiers ministres, d’anciens présidents de l'Assemblée nationale, d’anciens présidents du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, outre des ambassadeurs, des représentants de pays et d'organisations internationales, des Mères héroïques vietnamiennes, des artistes, des intellectuels, des dignitaires, des jeunes exemplaires...

Le camarade Nguyen Thi Kim Ngan, membre du Bureau Politique, présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam, au nom du Présidium, a présidé la séance d'ouverture du congrès.



Le camarade Nguyen Xuan Phuc, membre du Bureau Politique, Premier ministre vietnamien, au nom du Présidium, a donné un discours d'ouverture du congrès.



Le camarade Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Comité central du Parti, président vietnamien, a présenté un rapport du Comité central du Parti du 12e mandat sur les documents soumis au 13e Congrès national du Parti.

Le camarade Nguyen Thanh Hai, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti, chef de la délégation des députés de la province de Thai Nguyen, membre du Secrétariat du congrès a annoncé la liste de 215 Partis politiques, organisations et amis étrangers ayant envoyé des messages et des lettres de félicitations au 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

Le camarade Nguyen Thi Kim Ngan a remercié les Partis politiques, organisations et amis étrangers pour leur amitié, coopération, assistance précieuses accordés au Parti communiste et au peuple vietnamiens ; tout en affirmant que le Parti communiste du Vietnam poursuivrait la politique étrangère définie, continuerait de renforcer les relations d’amitié et de coopération avec les autres pays, les Partis politiques, les organisations et les amis étrangers.



Le camarade Tran Quoc Vuong, membre du Bureau Politique, permanent du Comité central du Parti, a présenté un rapport résultant la direction du Comité central du Parti du 12e mandat.

Mardi après-midi, les délégués ont travaillé au sein des délégations pour discuter des documents du 13e congrès. -VNA