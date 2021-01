Vue d'ensemble de la séance de discussion des documents du congrès au Centre national des conférences My Dinh à Hanoï, , l'après-midi du 27 janvier 2021. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Poursuivant l'ordre du jour du 13e Congrès national du Parti, lors de la deuxième journée de travail officielle, le 27 janvier, les délégués ont discuté des documents du congrès.

Dans la matinée, sous l'égide du membre du Bureau politique, Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, les participants ont écouté les interventions de 12 délégués.

Il s'agit des délégués du Front de la Patrie, des organisations du Parti de l'Armée, de la Cour populaire suprême ; des ministères de la Sécurité publique, des Finances, de l’Education et de la Formation ; des organisations du Parti de Hanoï et de Ho Chi Minh-Ville, de la Commission cenrtale de la sensibilisation auprès des masses, de la Commission cenrtale des relations extérieures, des provinces de Bac Giang et de Lam Dong.

Dans l’après-midi, le membre du Bureau Politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale d'organisation, au nom du Présidium, a dirigé la séance de travail.

Les membres ont continué d'écouter les opinions de 11 autres délégués des organisations du Parti du ministère de l’Agriculture et du Développement, de la Banque d’Etat, de la Confédération générale du travail du Vietnam, du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, de la Commission centrale du contrôle, du ministère des Affaires étrangères, de la province de Dong Thap, de la Commission des Affaires ethniques, de l'Union des femmes vietnamiennes, des ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Les séances de discussion se sont déroulées dans une atmosphère animée, franche et démocratique.

Demain jeudi 28 janvier, les délégués continueront de travailler en séance plénière pour discuter des documents et écouteront le Rapport du Comité central du PCV sur le personnel du CC du PCV du 13e mandat. -VNA