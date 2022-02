Hanoi (VNA) – En 2021, malgré un contexte sanitaire et économique sans précédent, le Vietnam a pu maintenir une croissance positive et réaliser un excédent commercial. La valeur du commerce extérieur a atteint à 668,55 milliards de dollars, soit 22,6% de plus qu’en 2020. En 2022, l’année du redressement, le Vietnam s’appliquera à tirer le meilleur avantage des accords de libre-échange auxquels il participe.

Le litchi Thieu de Luc Ngan a fait l'objet d'un dépôt d'indication géographique au Japon. Photo: VOV







L’exportation, un levier de croissance pour 2021

En 2021, le secteur agricole a représenté 15% de la valeur totale des exportations. Les États-Unis sont restés nos plus grands importateurs, suivis de la Chine, de l’Union européenne, de l’ASEAN, de la République de Corée et du Japon. D’autres secteurs tels que l’industrie électronique, les pièces détachées, le textile, le cuir et les chaussures ont également réalisé une belle croissance.

«L’électroménager et les appareils électroniques sont les deux groupes de marchandises ayant réalisé la plus forte croissance en valeur. S’agissant du textile et de l’habillement, du cuir et des chaussures, bien que les chaînes de production dans le sud ont été interrompues entre juillet et septembre par la quatrième vague épidémique, ces deux secteurs se sont fortement redressés au cours des deux derniers mois de 2021», a déclaré Trân Thanh Hai, directeur adjoint de l’Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Bénéficiaires de différents pactes commerciaux tels que l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et les accords de libre-échange avec l’Union européenne et le Royaume-Uni, les entreprises vietnamiennes sont parvenues à diversifier leurs marchés, à augmenter leur volume de commandes et à optimiser la valeur d’exportation de leurs produits.

Les opportunités des pactes commerciaux dits «de nouvelle génération»

Selon les statistiques publiées par le ministère de l’Industrie et du Commerce, en 2021, le volume des exportations vers l’Union européenne a augmenté de 10,6%, vers le Royaume-Uni de 14,5%, vers certains pays membres du CPTPP, comme le Canada, de 17,6%, vers le Mexique de 43,9% et vers le Pérou de 84,3%.

«La situation épidémique sera imprévisible cette année. Si de nouvelles vagues de contamination arrivent, l’économie en général et les activités d’import-export en particulier seront inévitablement impactées. L’essentiel est de conserver la main-d’œuvre, et notamment de tirer des avantages du Partenariat économique global régional (RCEP) pour pouvoir stimuler nos exportations», a souligné Trân Thanh Hai.

La participation vietnamienne aux pactes commerciaux permet à notre pays de lever progressivement les barrières douanières et de pénétrer des marchés les plus exigeants.

«Signataires des accords de libre-échange de nouvelle génération, le Vietnam dispose d’un plus vaste marché potentiel. Mais notre pays doit se conformer aux normes de qualité exigées par ses partenaires», a expliqué l’économiste Nguyên Minh Phong.

Les accords de libre-échange ont contribué à redynamiser les exportations vietnamiennes, impactées par la crise sanitaire. En 2022, les entreprises vietnamiennes devront multiplier les études de marché et les activités de promotion commerciale pour répondre aux attentes de la nouvelle clientèle et renforcer la visibilité des produits vietnamiens dans le monde. – VOV/VNA