Le général López Miera, premier vice-ministre des Forces armées révolutionnaires de Cuba prend la parole lors de la cérémonie (Photo: VNA)



La Havane (VNA) - Quelque 200 officiers militaires et représentants du gouvernement cubain, dont le général de Corps d'armée Álvaro López Miera, des invités étrangers et des membres de la mission diplomatique du Vietnam à Cuba ont assisté à la cérémonie de célébration du 75e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam et de présentation du Livre blanc sur la défense nationale du Vietnam 2019.

S'exprimant lors de la cérémonie tenue samedi à La Havane, le colonel Ta Van Phang, attaché militaire vietnamien à Cuba, a expliqué que le document souligne les caractéristiques pacifiques et d'autodéfense de la défense nationale du Vietnam, et réaffirme l'objectif stratégique du pays de sauvegarder souveraineté et intégrité territoriale.

Le général López Miera, membre du Bureau politique du Parti communiste, chef d'état-major général et premier vice-ministre des Forces armées révolutionnaires de Cuba a souligné que la doctrine vietnamienne de la guerre de tout le peuple est un signe de la puissance invincible de l'unité d'un peuple sous la direction clairvoyante du Parti communiste.

Le premier vice-ministre des Forces armées de Cuba a également décrit le livre comme une précieuse collection d'expériences de combat d'un peuple pacifique qui savait défendre l'indépendance, la liberté et les droits légitimes contre les ennemis les plus puissants du monde.

L'ambassadeur du Vietnam à Cuba Nguyen Trung Thanh a réitéré la coopération intégrale et fiable entre l'Armée populaire du Vietnam et les Forces armées révolutionnaires de Cuba, un exemple de l'unité exemplaire et fidèle entre les deux peuples, cultivée par le président Ho Chi Minh et le chef de la révolution cubaine, Fidel Castro. -VNA