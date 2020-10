Des experts au Centre de recherche du Vietnam et de l'ASEAN participant au séminaire scientifique internationale en ligne sur la coopération Russie-Vietnam. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Un colloque scientifique internationale sur la coopération Russie-Vietnam, a été organisé en ligne afin de discuter de la coopération bilatérale dans les sciences et l'éducation ainsi que du parcours du développement du Vietnam, selon l’agence de presse russe Sputnik.

Le colloque a été tenu par le Centre de recherche du Vietnam et de l'ASEAN de l'Institut d'études d'Extrême-Orient de l'Académie des sciences russe ; l'Institut de recherche sur l’Europe de l'Académie des sciences sociales du Vietnam.

Des chercheurs et d’experts d'instituts, de centres de recherche et d’universités russes et vietnamiens ont présenté une trentaine de rapports scientifiques sur trois sujets majeurs : la Révolution d’Août, la situation internationale et la situation socio-économique du Vietnam, des questions culturelles et artistiques du Vietnam. - VNA