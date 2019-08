Siège du secrétariat de l’ASEAN en Indonésie. Photo : VNA

Tokyo (VNA) – Un colloque consacré aux opportunités et défis émergents dans la région ASEAN a été organisé le 26 août dans la capitale japonaise par le Centre ASEAN-Japon (AJC), le Comité de l’ASEAN à Tokyo et le secrétariat de l’ASEAN.

Présent à cet événement, Aladdin D. Rillo, secrétaire général adjoint de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est), a souligné que le bloc régional était actuellement la 5e économie dans le monde, avec un PIB total de 2.900 milliards de dollars en 2018, et le 3e plus grand marché mondial avec une population de plus de 649 millions de personnes. De 2007 à 2018, le commerce extérieur de l’ASEAN a doublé pour s’établir à plus de 2.767 milliards de dollars. En 2018, l’ASEAN a attiré plus de 151 milliards de dollars d’investissement direct étranger.

Indiquant que l’ASEAN pourrait connaître une croissance annuelle moyenne de 5,5%, Aladdin D. Rillo a affirmé que le dynamisme du marché régional, la croissance rapide de la classe moyenne avec des potentiels de dépenses croissants, et une main-d’œuvre abondante (3e rang mondial) constituaient d'immenses opportunités commerciales.

Cependant, l’ASEAN rencontre certaines défis liés à la 4e révolution industrielle, aux tensions commerciales entre grandes puissances et au vieillissement de la population.

Selon le secrétaire général adjoint de l’ASEAN, les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine produisent des effets négatifs sur l’Asie du Sud-Est. Cinq des six économies dynamiques de l’ASEAN, à savoir Singapour, Indonésie, Thaïlande, Philippines et Vietnam (à l’exception de la Malaisie), ont tous connu un ralentissement de la croissance au 2e trimestre 2019.

S’agissant du vieillissement de la population, Lee Hyuk, secrétaire général du Centre ASEAN-République de Corée, a indiqué que les personnes âgées de plus de 65 ans représenteraient environ 33% de la population singapourienne en 2050, et au moins 21% au Brunei, en Thaïlande et au Vietnam. Certes, le vieillissement de la population imposera des défis mais il apportera aussi des opportunités, car la demande croissante en soins de la santé entraînera des progrès technologiques, a-t-il affirmé. -VNA