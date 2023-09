Le premier secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, Bui Quang Huy au colloque. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de la 9ème Conférence mondiale des jeunes parlementaires organisée par l'Assemblée nationale du Vietnam, le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh a organisé le 14 septembre à Hanoï un colloque sur le renforcement des capacités numériques des jeunes.Le premier secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, Bui Quang Huy, a souligné le rôle des jeunes en tant que pionniers dans le processus de transformation digitale.Les jeunes, plus que quiconque, doivent être les pionniers en améliorant leurs capacités numériques et en aidant la communauté à faire de même, a déclaré Bui Quang Huy.Il a mentionné des défis auxquels les jeunes doivent faire face dans le contexte de transformation numérique, tels que la concurrence féroce sur le marché du travail lorsque les machines remplacent progressivement les humains dans certains secteurs et la mobilité de la main-d'œuvre mondiale.La transformation numérique est un défi, mais c'est surtout aussi une opportunité pour les jeunes d'aller plus vite, de faire des percées, de créer de nouvelles valeurs et de contribuer à la prospérité de leur pays, a-t-il estimé.Pour sa part, Martin Chungong, secrétaire général de l'Union interparlementaire (UIP), a hautement apprécié les capacités exceptionnelles et le rôle pionnier des jeunes dans le processus de transformation numérique dans de nombreux domaines, dont la jeune génération vietnamienne qui est un exemple.