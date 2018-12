Hanoï (VNA) - Un colloque scientifique intitulé "Avenir de l'économie numérique au Vietnam" a eu lieu vendredi à Hanoï.

Il était organisé par l'Académie des sciences sociales du Vietnam (VASS) en collaboration avec le projet Data 61 de l'Organisation fédérale pour la recherche scientifique et industrielle de l'Australie (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, CSIRO).

Selon Mme Nguyen Thu Nga, spécialisée dans l'étude de l'économie numérique de la VASS, le numérique aidera le Vietnam à saisir des opportunités et à limiter les risques. Le gouvernement vietnamien a contribué activement au développement du numérique à travers la promulgation d'une série de politiques telles que le plan global sur le développement du commerce électronique, le programme national sur le développement des hautes technologies jusqu'en 2020.

La naissance du projet Data 61 a pour but d'étudier et prévoir des scénarios économiques et de proposer des actions opportunes.

Jessica Antherton, économiste numérique australien, a souligné que l'économie numérique est considérée comme un pilier inévitable qui jouera un rôle important pour la croissance économique, créant une percée pour chaque pays dans le contexte de 4e révolution industrielle.

Avec sa jeunesse férue de nouvelles technologies, le Vietnam a toutes les raisons d'être optimiste sur l'avenir de l'économie numérique nationale dans les 20 ans à venir, a-t-elle ajouté. -VNA