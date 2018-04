Le Colloque est destiné à rassembler des avis de chercheurs et de spécialistes, avant de proposer aux responsables locaux d’établir un plan pour faire de Hué une « capitale gastronomique ». Photo: VNA

Thua Thien – Hué, 30 avril (VNA) – Dans le cadre du Festival de Hué 2018, le colloque sur l’art culinaire royal et populaire de Hué ayant pour thème « Revalorisation - Développement - Tourisme associé pour s’élancer à l’international» a été organisé dimanche 30 avril.

Le Colloque était destiné à rassembler des avis de chercheurs et de spécialistes, avant de proposer aux responsables locaux d’établir un plan pour faire de Hué une « capitale gastronomique ».

L’événement a réuni plus de 200 délégués, dont 29 chercheurs de 9 pays dont la Thaïlande, le Japon, les Etats-Unis, le Laos, l’Indonésie, la Chine, la France, la Suisse et Singapour.

Trente-huit interventions présentées lors du colloque se sont concentrées sur trois questions: Continuer d’affirmer les valeurs de l’art culinaire royal et populaire de Hué; l’art culinaire avec des stratégies d'affaires, de formation et l’art culinaire de Hué à travers des activités muséales et de recherche.

En particulier, la question d’élaboration d’un dossier de patrimoine pour l’art culinaire de Hué et celle d’édification d’un musée de l’art culinaire ont attiré un grand intérêt des participants.

Parallèlement à ce colloque, a également eu lieu dimanche une soirée gala d’expérimentation de l’art culinaire de Hué et du Vietnam. Par ailleurs, durant le Festival de Hué 2018, seront également prévues des expositions, des démonstrations de cent plats royaux et populaires de Hué et d’autres localités avec la participation de 30 gastronomes et chefs de cuisine vietnamiens et étrangers. -VNA