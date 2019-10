CNN présente 30 plus beaux endroits à visiter au Vietnam.

Hanoï (VNA) - Le Vietnam arbore des paysages extrêmement variés allant des plages idylliques aux vastes forêts en passant par les montagnes dans les nuages. Le site touristique américain CNN Travel a récemment présenté 30 plus beaux endroits à visiter au Vietnam.

La liste de CNN Travel comprend des noms connus tels que les champs en terrasses à Sa Pa, province de Lao Cai, le plateau karstique Dong Van dans la province de Ha Giang, les plages à Nha Trang et Phu Quoc.

Outre, les pagodes Linh Phuoc à Da Lat, Thien Mu à Huê, la baie de Ha Long, province de Quang Ninh, le complexe paysager de Trang An, province de Ninh Binh, l'ancien quartier de Hoi An, etc apportent des expériences inoubliables aux touristes. -VNA