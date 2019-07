Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Après avoir reçu des missions concernant 19 groupes et compagnies générales, la Commission de gestion des capitaux d’Etat au sein des entreprises (CMSC) a travaillé avec chacun d’entre eux pour comprendre leurs difficultés et rechercher des mesures. Ces efforts ont abouti à des résultats satisfaisants. Au premier semestre 2019, 80% de ces groupes et compagnies générales ont affiché un bénéfice positif et accompli 50% de leur plan annuel.



Selon son président Nguyen Hoang Anh, le rôle de la CMSC ne se limite pas à la supervision et au contrôle des capitaux d’Etat au sein des entreprises. La Commission sert aussi de « passerelle » entre les entreprises publiques et les organes chargés de la préparation des politiques et stratégies de développement.



Nguyen Hoang Anh a déclaré que la CMSC visait à créer un climat des affaires transparent et effectif pour que les ressources soient utilisées au mieux et que les entreprises publiques puissent développer leur rôle de locomotive, contribuant aux objectifs de développement socio-économique.



Selon le vice-président de la CMSC, Ho Sy Hung, ce premier semestre, 16 des 19 entreprises ont affiché un bénéfice positif. Cinq ont accompli, voire dépassé, la moitié de leur objectif de chiffre d’affaires. Sept ont atteint ou dépassé 50% de leur objectif de bénéfice avant impôt. Quatre ont atteint ou dépassé 50% de leur objectif de contribution au budget d’Etat.



D’ici la fin de l’année, la CMSC compte collaborer étroitement avec les autres organes compétents, les groupes et compagnies générales dans la gouvernance des entreprises et la supervision des capitaux d’Etat, ainsi que dans l’évaluation des activités et la transparence des données financières, la restructuration, l’actionnarisation des entreprises publiques, le retrait des capitaux publics…, selon Ho Sy Hung. -VNA