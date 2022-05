Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, prononce le discours de clôture. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Après six jours de travail, dans l'après-midi du 10 mai, le 5e Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat a achevé tous les programmes proposés.



Dans son discours de clôture, le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a déclaré que ce Plénum avait atteint un consensus élevé sur les solutions, les lignes directrices et les orientations pour continuer à réformer et à perfectionner les lois et politiques foncières, à en organiser une meilleure mise en œuvre, y compris l’amendement et le complément de la Loi foncière de 2013, dans le but de remédier aux faiblesses qui existent depuis longtemps.



Les membres du Comité central du Parti ont donné de nombreux avis et idées pour finaliser le "Rapport résumant 15 ans de mise en œuvre de la Résolution du 7e Plénum du Comité central du Parti du 10e mandat sur l'agriculture, les agriculteurs et les zones rurales".



Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a souligné qu'il était nécessaire d'être pleinement conscient de la position et du rôle stratégique de l'agriculture, des agriculteurs et des zones rurales pour le Renouveau, le développement et la défense de la Patrie.



L'industrialisation et la modernisation de l'agriculture et des zones rurales est la tâche la plus importante du processus d'industrialisation et de modernisation du pays. L'État doit continuer à privilégier les investissements pour l'agriculture, les agriculteurs et les zones rurales.



Le leader du Parti a déclaré que le développement de l'agriculture et des zones rurales et l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs et des populations en zone rurale relevaient de la responsabilité de l'ensemble du Parti et du peuple et étaient une tâche clé de l'ensemble du système politique.



Les membres du Comité central ont convenu de la nécessité de continuer à affirmer la position, le rôle et les résultats importants obtenus par l'économie collective au cours des 20 années de mise en œuvre de la Résolution du 5e Plénum du Comité central du Parti du 9e mandat.



Nguyen Phu Trong a insisté sur la nécessité de prêter une attention régulière à la réforme, au développement et à l'amélioration de l'efficacité de l'économie collective, de l'économie coopérative, dont le noyau étant les coopératives de type nouveau. Selon lui, développer et améliorer l'efficacité de l'économie collective est la tâche de l'ensemble du système politique.



Les membres du Comité central ont été unanimes sur la nécessité de créer un changement plus fort et plus substantiel dans l’amélioration de la capacité de leadership, de la combatitivité des organisations de base du Parti et de la qualité des cadres et des membres du Parti.



Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a souligné que le développement des organisations de base du Parti transparentes et puissantes, ainsi que l’amélioration de la qualité des membres du Parti, étaient une tâche importante, régulière et continue. Selon lui, améliorer la capacité de leadership et la combatitivité des organisations de base du Parti doit être associée à la construction d'une structure organisationnelle du système politique légère, efficace et performante.



Le leader du Parti a souligné qu'il était nécessaire d'élaborer rapidement des programmes et des plans d'action au service de la mise en œuvre des principales tâches et solutions définies par la Résolution de ce Plénum, ainsi que d’en assurer une bonne réalisation.



Le Comité central a obtenu un large consensus sur la création de comités provinciaux de pilotage de la prévention et de la lutte contre la corruption et d’autres phénomènes négatifs, considérant qu'il s'agissait d'un travail nécessaire, juste et adapté à la situation réelle actuelle.



Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a souligné qu’avec le succès de ce Plénum, la tradition de solidarité et d'unanimité au sein du Parti, le soutien de tout le peuple, les résolution et conclusions du Plénum seraient mises en oeuvre avec succès, contribuant à la mise en œuvre réussie de la Résolution du 13e Congrès national du Parti.-VNA