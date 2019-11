Photo: China Daily

Pékin (VNA) – L’exercice conjoint de lutte contre le terrorisme entre les pays membres de la réunion élargie des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM+) s'est achevé à Guilin, dans la région autonome Zhuang du Guangxi, au Sud-Ouest de la Chine.

L'exercice a débuté le 13 novembre avec la participation de plus de 800 personnes, de 10 avions et de plus de 60 véhicules blindés des dix États membres de l'ASEAN, de huit partenaires du dialogue et d'un centre médical militaire de l'ASEAN.

Il s’agit du plus grand exercice terrestre de lutte anti-terroriste déjà organisé depuis 2011 où un groupe de travail d'experts sur la lutte contre le terrorisme a été créé pour les pays de l'ADMM+.

L'exercice visait à approfondir les échanges et la coopération entre les armées des pays participants ainsi qu’à renforcer leurs capacités à relever ensemble divers défis en matière de sécurité.

Les pays de l'ADMM+ comprennent les dix pays membres de l'ASEAN et huit pays de dialogue que sont l'Australie, la Chine, l'Inde, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la République de Corée, la Russie et les États-Unis. -VNA