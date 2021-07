Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La première session de la 15e Assemblée nationale (AN) s’est terminée mardi après-midi à Hanoï.

Lors de la séance de clôture, 100% des députés présents ont voté la Résolution de la première session de la 15e AN.

S'exprimant lors de la cérémonie de clôture, le président de l’AN Vuong Dinh Hue a déclaré, après 9 jours de travail consécutifs, urgents, sérieux, avec la haute responsabilité, la première session de la 15e AN a rempli ses plans fixés.

L’AN a examiné, approuvé avec un très haut consensus et a promulgué 29 résolutions : 17 résolutions sur l'organisation et le personnel, 11 résolutions thématiques et une résolution générale sur la première session. L’AN a réglé rapidement les questions urgentes immédiates, décidé d'importants enjeux stratégiques et à long terme.

Les députés ont élu le Président de l'État, le Président de l’AN, le Premier ministre, les vice-présidents de l'État, les vice-présidents de l’AN, le président du Tribunal populaire suprême, le président du Parquet populaire suprême, le Secrétaire général de l’AN, des Présidents des Commissions de l’AN, l'Auditeur général de l'État. Ils ont ratifié la nomination des vice-Premiers ministres, des ministres et des autres membres du gouvernement…

L’AN a examiné et décidé les plans quinquennaux pour la période 2021-2025 : Plan de développement socio-économique ; Plan financier national, des emprunts et des remboursements des dettes publiques ; Plan d'investissement public à moyen terme. Elle a décidé la position d'investissement dans le Programme cible national sur l’édification de la Nouvelle ruralité et le Programme cible national sur la réduction durable de la pauvreté au cours de la période 2021-2025.

Vuong Dinh Hue a souligné que, en se déroulant dans le contexte de la forte propagation de la pandémie de COVID-19 à Ho Chi Minh-Ville et des provinces du Sud, la 15e AN s'est enfin terminée avec succès, malgré le raccourcissement de son agenda. - VNA