La 9e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale s'est achevée après 6,5 jours de travails. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La 9e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) s'est achevée le 24 mars, après 6,5 jours de travails divisés en deux périodes.

S'adressant à la cérémonie de clôture, le président de l'AN, Vuong Dinh Hue, a résumé que la réunion avait traité de 15 questions pour se préparer à la troisième session de la 15e AN.

Les membres du Comité ont débattu de trois projets de loi (Loi sur les assurances (révisée), la Loi sur la cinématographie (révisée) et la Loi sur la mise en œuvre de la démocratie de base) et ont adopté une ordonnance et deux résolutions (sur la réduction de 50 % de la taxe environnementale sur les carburants et l’augmentation des heures supplémentaires mensuelles et annuelles des travailleurs).



En ce qui concerne le travail de supervision, le Comité a examiné les résultats de la supervision de la mise en œuvre des lois et politiques relatives à la pratique de l'épargne et à la prévention du gaspillage pour la période 2016-2021 ; la réalisation des résolutions du Comité sur la réorganisation des unités administratives au niveau des districts et des communes pour la période 2019-2021 ; et la mise en œuvre des textes juridiques sur l'accueil des citoyens et le règlement des dénonciations et plaintes de juillet 2016 à juillet 2021.



Le Comité a demandé aux équipes de supervision de se coordonner avec le Secrétaire général de l’AN et le Comité pour concevoir des activités de supervision dans les localités, ministères, secteurs et localités.

Le Comité a destiné un jour pour les question-réponse sur des sujets dans les domaines de l'industrie, du commerce et de l'environnement. - VNA