Le président de l'AN, Vuong Dinh Hue (debout). Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La 13e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam de la 15e législature s'est clôturée le 12 juillet après une journée et demie de travail, atteignant un consensus élevé sur le contenu analysé.

S'exprimant lors de la clôture, le président de l'AN, Vuong Dinh Hue, a informé que le Comité permanent a décidé de la politique de changement de destination de l'utilisation des terres pour les forêts, les terres forestières et les rizières avec au moins deux cultures par an pour la mise en œuvre du projet de l'autoroute Nord-Sud pour la période 2021-2025.

Photo : VNA

Il a également examiné le rapport sur les travaux des aspirations du peuple de l'AN en juin 2022, et analysé l'avant-projet de résolution du Comité permanent sur la surveillance des documents juridiques du Conseil des ethnies et des Commissions de l’organe législatif.

De même, il a analysé et approuvé l’avant-projet de résolution sur la compétence et la structure organisationnelle de la Commission chargée du travail des députés, et a apprécié le rapport sur les résultats de l'enquête sur l'avancement de la construction de la route Truong Son Dông.

Lors de la 3e session parlementaire, 5 projets de loi et 17 résolutions ont été adoptés. Les élus ont donné leurs avis sur 6 autres projets de loi et ont décidé de nombreuses questions importantes non seulement pour 2022, mais aussi pour la période 2021-2025 et les années suivantes.

Le Comité permanent a résumé la 3e session et a présenté ses premiers points de vue sur la préparation de la prochaine.

Selon les prévisions, la 4e session de l'AN de la 15e législature débutera le 20 octobre et se clôturera le 18 novembre.

Sept projets de loi seront adoptés et six autres projets de loi seront analysés, dont la loi foncière. -VNA