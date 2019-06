Hanoi, 26 juin (VNA) - Après six mois d’activités, l’Orchestre symphonique de la jeunesse Saigon (SPYO) propose le concert "Classical meets jazz". Il aura lieu le samedi 29 juin à 20h00 au Théâtre municipal de Hô Chi Minh-Ville avec la participation du célèbre saxophoniste Enzo Favata et du quatuor Enzo Favata Glocal Report (Italie).

Le célèbre saxophoniste Enzo FavataEnzo Favata. Photo: CTV/CVN

Après les spectacles Once Upon A Spring, Classical Romantics: The Legends, Bohemian Night en compagnie de chefs d'orchestre talentueux tels que: Hans Richter, Fan Ting, Gene Moon, les membres du SPYO ont beaucoup appris et amélioré leurs compétences professionnelles.Lors de leur 6e concert, SPYO interprétera des œuvres de jazz et de musique classique de renommée mondiale. La première partie, Classical sera interprétée par les membres du SPYO en diverses formations: quintette à cinq cordes, quatuor de harpes et groupe de cordes. La 2e partie, Jazz sera interprétée par le célèbre groupe de jazz de Hanoï, Jumpfor Jazz et le chanteur Pham Hà Linh.Après le concert du 29 juin en tant qu'invité, le saxophoniste Enzo Favata et son quatuor officieront à leur tour pour présenter l’Enzo Favata Glocal Report Quartet Live à 20h00 le dimanche 30 juin au complexe Soul Live (216, rue Pasteur, 3e arrondissement, Hô Chi Minh-Ville). - CVN/VNA