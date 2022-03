Le site historique de la radio Voix du Vietnam dans la grotte de Nguom Chiêng et les paysages Mat thân nui (Œil du génie des montagnes) à Cao Bang (Nord) ont été reconnus en tant que vestiges nationaux.

Les femmes s’imposent de plus en plus dans le sport, que ce soit en amateur ou en professionnel. Leurs progrès sont concrets et encourageants. Cette information a été donnée lors d’une table ronde à Hanoi.