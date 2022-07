Dans un supermarché au Vietnam. Photo: mcgdds

Hanoï (VNA) - Le taux de croissance moyen du PIB du Vietnam au cours de la période 1990-2021 se classe au 2e rang en Asie du Sud-Est et au 9e dans le monde.



Dans la région Asie du Sud-Est, seuls le Myanmar, le Vietnam et le Laos sont entrés dans le top 10 des pays avec la croissance moyenne du PIB sur 31 ans la plus forte au monde, depuis 1990. Plus précisément, le PIB vietnamien a progressé de 6,61% par an en moyenne, se classant au 9e rang mondial.



La croissance du PIB du Vietnam a atteint 2,58% en 2021, se classant 7e sur 11 pays d'Asie du Sud-Est et 2,9% en 2020, au 3e, soit une baisse de 4 places après un an.



L'une des principales raisons de cette baisse est la pandémie de Covid-19 qui a gravement touché tous les secteurs économiques, notamment au troisième trimestre 2021 où de nombreuses localités des régions économiques clés ont dû mettre en place une distanciation sociale prolongée.



Cependant, ces 31 dernières années, le taux de croissance moyen du PIB du Vietnam est parmi les plus élevés d'Asie du Sud-Est avec 6,61%/an, à la 2e place derrière le Myanmar.



Sur la base de la situation économique actuelle, certaines organisations internationales prévoient que la croissance vietnamienne sera assez élevée en 2022. Selon l'Institut des comptables agréés d'Angleterre et du Pays de Galles (ICAEW) et Oxford Economics, le PIB du Vietnam progressera de 6,5%, au 3e rang de l'ASEAN-6.



HSBC a relevé ses prévisions de croissance pour l'année 2022 à 6,9%, soit la première de la région. La banque UOB de Singapour prévoit quant à elle de 6,5 à 7,0%.



De plus, dans le rapport sur les perspectives de l'économie mondiale publié début juin par la Banque mondiale (BM), le Vietnam est le seul pays au monde examiné et prévu par la Banque mondiale à ajuster sa dynamique de croissance de 5,5% début janvier 2022 à 5,8% en juin 2022.



Selon le rapport de conclusion de la consultation au titre de l'article IV1 avec le Vietnam récemment publié par le Fonds monétaire international (FMI), la croissance économique du Vietnam en 2022 devrait atteindre 6% grâce au retour à la normale des activités économiques et au programme de relance socio-économique mis en œuvre./.-CPV/VNA