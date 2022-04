Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – La Banque d'État a publié la Circulaire n° 24/2021/TT-NHNN du 31 décembre 2021 modifiant et complétant des articles de la Circulaire n° 39/2011/TT-NHNN du 15 décembre 2011 du Gouverneur de la Banque d'État concernant l’audit indépendant des établissements de crédit, succursales de banques étrangères.



La Circulaire n° 24/2021/TT-NHNN modifie et complète l’article 1 et la clause 2 de l’article 8 sur le champ d'application et le contenu de l’audit indépendant.



Elle souligne que l’audit du système de contrôle interne des établissements de crédit, succursales de banques étrangères doit respecter les lois et les règlements en vigueur de la Banque d'État sur le système de contrôle interne des établissements de crédit, succursales de banques étrangères. L’audit du système de contrôle interne des établissements de crédit, succursales de banques étrangères vise à assurer un fonctionnement efficace et sûr, à protéger, gérer et utiliser en toute sécurité et efficacement les actifs et les ressources. Il permet en outre d’assurer que le système d'information financière et les informations de gestion sont honnêtes, raisonnables, complets et opportuns.



En outre, la Circulaire 24/2021/TT-NHNN modifie et complète la clause 2 de l’article 10 sur les résultats des audits indépendants. Elle prendra effet à compter du 15 avril 2022.-VNA