Jakarta, 6 octobre (VNA) - Un système de paiement transfrontalier entre les cinq pays de l'ASEAN que sont la Thaïlande, Singapour, la Malaisie, les Philippines et l'Indonésie sera entièrement connecté l'année prochaine, selon le gouverneur de la Banque d'Indonésie, Perry Warjiyo.



Perry Warjiyo a déclaré le 5 octobre que l'Indonésie avait lié le système de paiement à la Thaïlande et le lierait bientôt à la Malaisie et à Singapour. Mais il n'a pas fourni de détails sur l'accord avec les Philippines.



Fin août, la Banque d'Indonésie et l'Autorité monétaire de Singapour ont convenu de coopérer sur les paiements par code QR entre les deux pays afin d'encourager la connectivité des paiements dans l'ASEAN.



Cette initiative a marqué une étape importante dans le renforcement de la collaboration financière entre les deux nations.- VNA

source