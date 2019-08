Hanoi (VNA) - De nombreuses zones côtières du Vietnam telles que Nha Trang, Phu Quoc, Con Dao... possèdent des récifs de corail colorés, très appréciés des touristes nationaux et étrangers.

Phu Quoc

Photo: baohatinh



Le corail de Phu Quoc (Kien Giang) est classé parmi les plus beaux du Vietnam en termes de diversité avec 480 hectares, dont 360 espèces de coraux durs et près de 10 types de coraux mous.



Les touristes peuvent admirer les coraux à Hon Thom, Hon Roi, Hon Dam, Hon Dua... dans l'archipel d’An Thoi. Le meilleur moment est de mai à juillet, car la mer est calme et l’eau claire.



En outre, les touristes peuvent également voir de propres yeux des centaines de poissons nageant autour des récifs.



Les touristes n'ont besoin que de s’équiper d’un gilet de sauvetage, de lunettes de plongée et d’un tuba pour admirer le corail dans des conditions optimales.



Nha Trang

Photo: baohatinh



Nha Trang (Khanh Hoa) figure parmi les lieux ayant les plus beaux récifs coralliens du pays. Le site de plongée le plus beau et le plus attrayant est l’île de Hon Mun, à 45 minutes en bateau du port de Cau Da.



Con Dao

Photo: baohatinh



Avec ses 16 petites et grandes îles aux écosystèmes uniques, Con Dao est considéré comme le plus bel endroit de plongée en apnée au Vietnam. Parmi les plus beaux sites figurent Bay Canh, Hon Tai, Hon Tre, Hon Trung, Hon Trac ou Hon Cau...



Les magnifiques récifs coralliens sont depuis longtemps des "spécialités" de Con Dao. De nombreuses espèces sont classées dans la liste rouge du Vietnam.



La zone maritime de Con Dao est claire et pas trop profonde, aussi les visiteurs peuvent facilement participer à des expériences de plongée en apnée. Le moment idéal est de mars à septembre.



Da Nang

Photo: Baodanang



Da Nang est une ville de tourisme balnéaire. L’une des activités les plus intéressantes est de faire de la plongée pour admirer les coraux à Hon Hup, dans la zone maritime de Son Tra.



Le corail pousse naturellement à une profondeur d’environ 7 à 10 m, propice aux activités de plongée avec tuba



La baie de Vinh Hy



Vinh Hy (Ninh Thuan) est considérée comme une “perle” avec sa beauté sauvage et poétique. Les touristes peuvent y tenter le "snorkeling" pour observer le corail.



L’écosystème corallien à Vinh Hy est très diversifié avec environ 307 espèces, dont 50 récemment découvertes au Vietnam. Les récifs coralliens poussent à 2-4m de profondeur, idéale pour les amateurs de plongée peu expérimentés. -CPV/VNA