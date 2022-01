Au moment où le monde attend le passage à la nouvelle année, la VNA a sélectionné pour vous les dix évènements internationaux les plus marquants de 2020.

L’économie mondiale de 2020 a connu des fluctuations à cause de la pandémie de COVID-19. Voici les 10 événements économiques mondiaux remarquables en 2020 sélectionnés par l’Agence vietnamienne d’Informati

L'ACMECS comprend le Cambodge, le Laos, le Myanmar, la Thaïlande et le Vietnam, dans le but ultime d'assurer la paix, la stabilité et la prospérité.