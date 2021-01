Le professeur Alexander Sokolovsky . Photo: VNA

Moscou (VNA) - Le professeur Alexander Sokolovsky de l'Université fédérale d'Extrême-Orient a affirmé que le Parti communiste du Vietnam (PCV) était toujours un Parti du peuple et pour le peuple.

C'est ce qu'a affirmé M. Sokolovsky, qui est également président de de l'Association d'amitié Russie-Vietnam de la province de Primorsky, dans son article publié le 23 janvier sur le journal électronique Russian Spring (Rusvesna).

Dans cet article, il a non seulement souligné les réalisations du Vietnam dans la vie sociale, mais a également exprimé sa reconnaissance pour le pays et son peuple. Il a déclaré que la beauté et la richesse du Vietnam ne sont pas seulement dotées de la nature, mais aussi de la diligence et de la haute responsabilité des gens, qui les aident à atteindre l'objectif de paix, de stabilité et de prospérité.

Selon lui, des générations de Vietnamiens font confiance au pouvoir du PCV fondé par le légendaire président Ho Chi Minh il y a neuf décennies. Le maintien de la croissance économique au milieu de la pandémie de COVID-19 est une preuve remarquable de la stabilité du Vietnam.

Le solide leadership du PCV a également été démontré dans les affaires extérieures. Le Vietnam a assuré le rôle du pays hôte du Sommet du Forum de la Coopération économique d'Asie-Pacifique (APEC) en 2017, du président de l’ASEAN en 2020 et du membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021.

Le pays a également travaillé activement avec des partenaires dans le cadre de l'Union économique eurasienne (UEE), de l'Accord de partenariat économique régional global (RCEP) et de l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP).

Le chercheur s’est déclaré convaincu que le 13e Congrès national du PCV soit le prochain phare avec des plans clairs pour emmener le pays vers une nouvelle période de développement. -VNA