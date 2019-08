Hanoi, 27 août (VNA) - Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a demandé à la province chinoise du Guangdong d'importer davantage de produits vietnamiens, notamment des produits agricoles tels que le riz, les fruits et le lait.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung (droite) et le vice-gouverneur de la province du Guangdong, Ouyang Weimin. Photo : VNA

Lors d'une rencontre avec le vice-gouverneur de la province du Guangdong, Ouyang Weimin, à Hanoi le 27 août, le vice-Premier ministre a salué les réalisations socio-économiques du Guangdong et affirmé que le Vietnam espérait renforcer la coopération pratique et l'amitié entre ses ministères, ses secteurs et ses localités et la province chinoise du Guangdong.

Notant que le Guangdong a le plus grand volume d’échanges avec le Vietnam parmi les localités chinoises, Trinh Dinh Dung a demandé au Guangdong de continuer à créer des conditions favorables pour les entreprises et les biens vietnamiens, ainsi qu’encourager davantage de grandes entreprises du Guangdong à investir au Vietnam.

Pour sa part, Ouyang Weimin a répété que les autorités et les citoyens du Guangdong valorisaient toujours la coopération dans tous les domaines avec le Vietnam, ajoutant que leur proximité géographique et leur vaste marché étaient des atouts importants pour renforcer la coopération bilatérale.

Il a promis que dans les années à venir, la province chinoise du Guangdong continuerait à collaborer étroitement avec les ministères, les secteurs et les localités du Vietnam pour renforcer le partenariat économique, le commerce et les investissements, facilitant ainsi les exportations vietnamiennes vers le Guangdong et stimulant les échanges et la coopération entre les peuples dans la culture, l'éducation et la science.

Guangdong est la seule localité chinoise à avoir un mécanisme de coopération avec les ministères, les secteurs et les localités du Vietnam. En 2018, les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Guangdong ont atteint 37,16 milliards de dollars, en hausse de 34,2%, représentant 25,1% des échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine.-VNA