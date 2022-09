Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Un séminaire a eu lieu le 9 septembre à Ho Chi Minh-Ville dans le but de rechercher des mesures pour attirer davantage de touristes du Moyen-Orient et d’Inde.

Ce séminaire a été organisé par l'Administration nationale du tourisme du Vietnam et le Service du Tourisme de Ho Chi Minh-Ville, dans le cadre du 16e Salon touristique international de Ho Chi Minh-Ville (ITE-HCMC 2022).

Selon Ha Van Sieu, directeur général adjoint de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, le Moyen-Orient et l'Inde sont des marchés potentiels importants du secteur touristique vietnamien. Le séminaire est une bonne occasion pour partager des informations et développer le tourisme dans la période post-pandémique.

Plusieurs participants du séminaire ont suggéré d’organiser régulièrement de grands programmes de promotion du tourisme et d’inviter les voyagistes du Moyen-Orient à y participer. En plus, il est nécessaire de concevoir des programmes touristiques adaptés aux exigences des touristes en provenance du Moyen-Orient et d’Inde...-VNA