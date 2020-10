Nouveau magasin de Biti's à Phsar Thmey, au Cambodge. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - L'entreprise de chaussures vietnamienne Binh Tien (Biti's) a ouvert le 24 octobre son deuxième magasin à Phsar Thmey (littéralement "nouveau marché"), l'un des centres commerciaux les plus dynamiques à Phnom Penh, au Cambodge.

La directrice adjointe de Biti's au Cambodge (Biti’s Cambodia), Tran Kim Hanh, a déclaré que dans le contexte de nombreuses difficultés causées par l’épidémie du COVID-19, Biti's conquérait les consommateurs cambodgiens grâce à la qualité et aux modèles attractifs, et qu'il pourrait concurrencer n'importe quel produit d'autres pays présents sur ce marché.

De son côté, l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Vu Quang Minh, a souligné que cet événement montrait le succès de Biti's au Cambodge.

Présentés pour la première fois au Cambodge en 2000, les produits de la société vietnamienne ont affirmé leur qualité et leur prestige dans le pays voisin grâce à un prix raisonnable et une bonne qualité. La création d’une filiale au Cambodge (Biti’s Cambodia) et l'ouverture du premier magasin dans le marché ''Olympic'' de Phnom Penh en septembre 2019 ont marqué l'entrée officielle de cette société vietnamienne au Cambodge.

En dépit de la pandémie du COVID-19, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Cambodge au cours des neuf premiers mois de l'année ont atteint près de 3,8 milliards de dollars, en hausse légère de 5,2%.

Actuellement, Biti's compte plus de 8.200 employés, quatre usines, sept filiales, un réseau de 200 magasins et plus d'un millier de distributeurs au Vietnam et au Cambodge.

Ses produits sont présents dans 40 pays et territoires comme l'Italie, la France, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, la Russie, le Japon et le Mexique. Chaque année, Biti's fournit sur ces marchés plus de 20 millions de paires de chaussures et sandales. - VNA