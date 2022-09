Zone de tourisme - villégiature - immobilier de luxe, développée par Sun Group à Phu Quoc. Photo: Sun Property

Hanoï (VNA) - La ville de Phu Quoc (Kien Giang) identifie l'industrie du divertissement, le tourisme de villégiature, les services financiers et bancaires, ainsi que l'économie maritime comme ses quatre piliers de développement.

Plusieurs milliards de dollars ont été injectés dans des projets dans l'industrie du divertissement et le tourisme de villégiature. Cependant, les prémisses des deux autres piliers n'en est qu'à leurs débuts avec certains projets urbains en cours de construction. Par conséquent, attirer des capitaux pour le développement urbain est indispensable pour créer un développement diversifié et durable à Phu Quoc.

Photo: Sun Group



Selon Pham Nguyen Toan, vice-président de l’Association vietnamienne de l’immobilier (VNREA), il reste encore de nombreux problèmes à résoudre pour que Phu Quoc réalise son objectif de devenir un nouveau centre économique. La première ville insulaire du pays manque de nouveaux modèles de développement durable et intégré en matière de santé, d'éducation, de commerce, de services, de finance, a-t-il indiqué.

Plusieurs experts soulignent que Phu Quoc doit développer rapidement des projets immobiliers proportionnés, en particulier des zones urbaines de haute qualité et que cela sera une opportunité pour les investisseurs.

Nature de Phu Quoc. Photo: VNA

Selon une enquête de l’Institut de recherche immobilière du Vietnam (Vietnam Institute of Real Estate Research - VIRES), il y a trois ou cinq ans, à Phu Quoc, plus de 90% des investisseurs participaient au segment de l'immobilier touristique et de villégiature. Cependant, actuellement, les investissements se concentrent sur des projets urbains, avec plus de 60% des investisseurs intéressés par ce segment.

Bourg d'An Thoi, Phu Quoc. Photo: VNA

Selon l’économiste Nguyen Minh Phong, il est nécessaire que Phu Quoc possède un plan d’aménagement général complet, des plans détaillés pour chaque zone et organise des appels d'offres de haute qualité. De plus, il est nécessaire d'avoir une politique de gestion des projets pour assurer un marché durable ainsi que la sécurité et la défense.-VNA