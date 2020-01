Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam a disputé un match sans but contre les Émirats arabes unis (EAU) dans leur groupe D du Championnat U23 de l’Asie 2020 en cours en Thaïlande.

L’équipe vietnamienne U23 figure dans le groupe D, aux côtés des EAU, de la Jordanie et de la République populaire démocratique de Corée (RPDC). Elle rencontrera la Jordanie le 13 janvier et la RPDC trois jours plus tard.

Au Championnat U23 de l’Asie 2020, 16 équipes sont divisées en quatre groupes et les deux premières équipes de chaque groupe passeront au tour suivant. Les trois meilleures équipes du tournoi remporteront une place aux Jeux olympiques de 2020.

Pour rappel, le Vietnam avait remporté la médaille d’argent au Championnat d’Asie U23 2018 à Changzhou, en Chine, après avoir perdu un but contre l'U23 Ouzbékistan en prolongation, en jouant pour la première fois dans des conditions de blizzard.

Le Championnat du football U23 de l’Asie 2020 a lieu du 8 au 26 janvier 2020 en Thaïlande. - VNA