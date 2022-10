Les haltérophiles Khong My Phuong (droite) et Tran Thi My Dung au Championnat d'Asie d' haltérophilie 2022 à BahreïnPhoto: VNA

Hanoi (VNA) – L’équipe vietnamienne a remporté samedi 8 octobre, dès l’entame du Championnat d’Asie d’haltérophilie 2022 en cours à Bahreïn, deux médailles d’or et deux d’argent.



Avec ces performances, réalisées par Khong My Phuong dans la catégogie féminine de 45 kg et Trân Thi My Dung dans la catégorie de féminine de 49 kg, les Vietnamiens ont bien négocié leur entrée en lice dans les épreuves de force.



Khong My Phuong a soulevé 78 kg à l’arraché et 88 kg à l’épaulé-jeté pour un total combiné de 166 kg, raflant une médaille d’or à l’arraché et une autre d’or pour la somme des meilleurs essais réalisés à l’arraché et à l’épaulé-jeté. Elle a encore décroché une médaille d’argent pour son épaulé-jeté.



Sa compatriote Trân Thi My Dung qui a réussi 80 kg à son épaulé-jeté, s’est contenté de l’argent dans la catégorie féminine de 49 kg. – VNA