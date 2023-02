Clients achetant de l'or à Ho Chi Minh-Ville le jour du Dieu de la Richesse, le 31 janvier au matin. Photo: Vnexpress

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a consommé 59,1 tonnes d'or en 2022, avec le taux de croissance le plus élevé d'Asie du Sud-Est, selon le World Gold Council (WGC).

Selon le rapport du WGC, la consommation d'or du Vietnam au quatrième trimestre 2022 a atteint 13,5 tonnes, en hausse de 58 % par rapport à la même période de l'an dernier. La forte augmentation provient de la demande de lingots et de pièces d'or, ainsi que de bijoux.

Plus précisément, 9 tonnes de lingots et de pièces d'or ont été consommées, en hausse de 48 %. Par ailleurs, la demande de bijoux a augmenté de plus de 80 %, passant de 2,5 à 4,5 tonnes. Sur l'ensemble de l'année, le Vietnam a consommé 59,1 tonnes d'or, soit une augmentation de 37 %.

Andrew Naylor, directeur général de la région Asie-Pacifique (hors Chine) du World Gold Council (WGC), a déclaré qu'avec ce résultat, le Vietnam a dominé l’Asie du Sud-Est l'an dernier en termes de croissance de la demande d'or. Dans le même temps, le Vietnam a également été en tête de la demande de bijoux en 2022, avec une augmentation de 51 %, atteignant 18 tonnes - le plus élevé de ces 14 dernières années. -CPV/VNA