L’ambassadeur du Vietnam aux Etats-Unis, Ha Kim Ngoc, écrit un message dans le registre de condoléances lors de la cérémonie en mémoire du président Tran Dai Quang. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Les ambassades du Vietnam dans de nombreux pays ont organisé des cérémonies en mémoire du président Tran Dai Quang, décédé le 21 septembre à Hanoï des suites d’une grave maladie.



Aux Etats-Unis, des représentants de plusieurs organes locaux, d’ambassades de différents pays, ainsi que des Vietnamiens établis dans ce pays ont rendu hommage au président Tran Dai Quang. Au nom du Département d’Etat américain, Patricia Mahoney, sous-secrétaire d’Etat adjointe p.i, a affirmé que le président Tran Dai Quang fut un excellent ami des Etats-Unis, et qu'il avait accordé un soutien constant au renforcement du partenariat intégral entre les deux pays.



Les ambassades du Vietnam en Argentine, au Canada, en Belgique, au Royaume-Uni, en Suisse, en Italie, au Bangladesh, en Afrique du Sud et au Mozambique ont également accueilli de nombreuses délégations d’officiels locaux, d’organisations internationales, d’ambassades et des représentants de la diaspora vietnamienne dans ces pays, venus rendre hommage au président Tran Dai Quang.



La Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, de l’OMC et d’autres organisations internationales à Genève (Suisse) et le consulat général du Vietnam à Vancouver (Canada), ont aussi organisé des cérémonies en mémoire du président Tran Dai Quang et ouvert des registres de condoléances.



Le Comité central du Parti communiste d’Australie a adressé un message de condoléances à l’ambassade du Vietnam dans ce pays. -VNA