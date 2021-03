Hanoi, 19 mars (VNA) - La cérémonie officielle de la Journée internationale de la Francophonie a eu lieu vendredi, 19 mars, au Centre de conférences internationales de Hanoï.

Chékou Oussouman, Représentant régional pour l'Asie et le Pacifique de l’OIF. Photo: VOV5

Organisé par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en partenariat avec le ministère vietnamien des Affaires étrangères, cet évènement a été honoré par la présence de Dang Hoang Giang, vice-ministre des Affaires étrangères, de Nguyên Thuy Anh, présidente de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale, vice-présidente de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, et de Chékou Oussouman, représentant régional pour l'Asie et le Pacifique de l’OIF ainsi que des représentants des ministères et des organisations francophones.

Dans son discours prononcé à cette occasion, M.Dang Hoang Giang a souligné que le Vietnam s’engage à continuer d’œuvrer avec responsabilité pour le maintien de la paix et de la stabilité, la promotion de la coopération et du développement durable dans l’espace francophone. Le Vietnam se prépare activement pour pouvoir apporter ses contributions effectives au 18e Sommet de la Francophonie qui se tiendra à Djerba, en Tunisie en décembre 2021. ‘’Nous sommes convaincus que le Sommet sera sans aucun doute couronné de succès», a-t-il déclaré.

Le Vietnam est parmi les pays qui ont bien contrôlé la pandémie COVID-19 et maintenu un taux de croissance économique positif. Cette réalisation se repose sur la polique visant à placer les hommes au cœur du développement; aucun citoyen n’étant délaissé en arrière, a-t-il souligné, ajoutant que cela résulte également de la mobilisation sans faille de toute structure publique et de la solidarité exceptionnelle des habitants. Animé par la solidarité au sein de la Francophonie, le Vietnam a apporté son soutien à bon nombre de pays membres de la Francophonie dans la lutte contre la pandémie.

Pour sa part, M. Chékou Oussouman, Chékou Oussouman, représentant régional pour l'Asie et le Pacifique de l’OIF a hautement apprécié les réalisations du Vietnam dans la lutte contre le COVID-19, affirmé la solidarité de la Francophonie clairement démontrée au début de la pandémie et a déclaré que le thème de la Journée internationale de la Francophonie de cette année est un appel à honorer les femmes françaises.

M. Chékou Oussouman a également réitéré l'engagement de l'OIF à promouvoir la coopération économique dans l'espace francophone, qui a annoncé l'organisation d'une mission économique de la Francophonie au Vietnam en octobre 2021.

Également lors de la cérémonie, l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Vietnam Paul Jensen, Président du Groupe des Ambassades, Délégations et Institutions francophones à Hanoi (GADIF) a remis le Prix GADIF au Professeur Vo Van Chuong, Chef du Département de Français de l'Université de Can Tho et M. Tran Cong Danh, directeur de VPBank à Ho Chi Minh-Ville.

Ce prix sont sélectionné et attribué annuellement par le GADIF pour mettre à l’honneur les individuels exemplaires ayant de grandes contributions à la promotion de la langue française au Vietnam, au développement des relations de coopération entre le Vietnam et l’OIF.

Le thème de cette année est «Femme francophone, femme résiliente», avec la volonté de la communauté francophone de réduire les disparités qui puisse exister entre les hommes et les femmes.

«Le thème de la Journée de la francophonie de cette année, ‘Femmes francophones, femmes résilientes’ est non seulement un rappel pour l’attention qu’elles méritent, mais constitue également un appel à l’action, à la mobilisation, et à rendre hommage aux Femmes, nombreuses dans cette cérémonie. Surtout si l’on sait qu’aujourd’hui près de 140 millions de femmes vivent dans les pays francophones; elles seront plus de 350 millions en 2050. ‘Femmes francophones, femmes résilientes’ cadre avec la vision de la Secrétaire générale de la Francophonie qui, en réponse aux vulnérabilités des femmes, a lancé l’année dernière le Fonds de solidarité en faveur des femmes: ‘La Francophonie avec elles’. Ce fonds, abondé par le budget de l’OIF, a permis en 2020 de financer 59 projets, dans 20 pays d’Afrique, dans les Caraïbes et au Liban», a précisé Chékou Oussouman, Représentant régional pour l'Asie et le Pacifique de l’OIF.

L’OIF comprend actuellement 88 pays et territoires membres et observateurs. Elle est la deuxième grande organisation internationale au monde juste après l’Organisation des Nations unies en raison de sa taille. Elle continue d’affirmer son rôle et sa voix dans la résolution des défis mondiaux. - VNA