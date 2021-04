Le nouveau Premier ministre Pham Minh Chinh et l'ancien Nguyen Xuan Phuc, président vietnamien actuel. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc a participé le 8 avril à la cérémonie de passation des pouvoirs du Premier ministre du gouvernement et d’annonce de la décision du président de nommer certains vice-Premiers ministres, ministres et autres membres du gouvernement pour le mandat 2016-2021.

Le président Nguyen Xuan Phuc et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont remis la décision de nomination et félicité les vice-Premiers ministres Le Minh Khai et Le Van Thanh, et les 12 autres ministres, chefs de secteurs et membres du gouvernement qui sont ratifiés par la 14e Assemblée nationale à sa 11e session.

S'exprimant à l’occasion, le président Nguyen Xuan Phuc a exprimé ses remerciements au Bureau Politique, au Secrétariat, au Comité central du Parti, à l'Assemblée nationale, au Front de la Patrie du Vietnam, aux agences du système politique et aux populations d’avoir soutenu, coopéré avec le gouvernement durant la période 2016-2021 pour qu’il puisse s'acquitter bien les tâches confiées.



Le chef de l'État a affirmé que le gouvernement du mandat 2016-2021 s'est uni pour parvenir aux réalisations très fières et bien appréciées par les habitants et les entreprises.

Il s’est déclaré convaincu que le gouvernement actuel, sous la direction du Premier ministre Pham Minh Chinh, continuera de réaliser de nouvelles réalisations ; de mieux améliorer les institutions juridiques ; d’améliorer l'environnement de l'investissement des entreprises ; de développer les infrastructures stratégiques, notamment l'électricité, les transports… ; de poursuivre la lutte contre le coronavirus et de soutenir les entreprises touchées par l’épidémie.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a précisé que succéder au gouvernement du mandat 2016-2021 était l’honneur mais aussi la lourde tâche et affirmé d'hériter, de maintenir et de promouvoir efficacement les grandes réalisations afin de continuer à développer le pays. - VNA