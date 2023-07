Cérémonie d'accueil officielle du président Vo Van Thuong et de son épouse en visite officielle en Autriche . Photo : VNA

Vienne (VNA) – La cérémonie d'accueil officielle du président Vo Van Thuong et de son épouse en visite officielle en Autriche a eu lieu à 10h30 le 24 juillet (heure locale) à Vienne. Le président autrichien Alexander Van der Bellen et son épouse ont présidé la cérémonie.



Dès la cérémonie d'accueil officielle, le président Vo Van Thuong et son homologue autrichien Alexander Van der Bellen ont eu un entretien.



L'Autriche a été l'un des premiers pays européens à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam (en 1972). Après plus de 50 ans, les relations Vietnam-Autriche sont à un bon stade de développement dans de nombreux domaines. Les deux pays maintiennent des contacts et des visites de délégations de tous niveaux. Pour l’heure, le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de l'Autriche au sein de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).



Selon l'ambassadeur du Vietnam en Autriche, Nguyen Trung Kien, depuis de nombreuses années, l'Autriche figure toujours parmi les 10 premiers partenaires commerciaux du Vietnam au sein de l’Union européenne (UE).



Selon l'ambassadeur d'Autriche au Vietnam, Hans-Peter Glanzer, les visites de haut niveau jouent un rôle très important dans la promotion des relations bilatérales entre les deux pays, en particulier après la pandémie de COVID-19. Il a déclaré que l'Autriche souhaitait renforcer sa coopération avec le Vietnam dans les domaines de l'économie et de l'éducation. En outre, le Vietnam est en train de devenir une destination d'investissement attrayante pour les entreprises autrichiennes.



Selon l’agenda, après leur entretien, le président Vo Van Thuong et son homologue autrichien Alexander Van der Bellen tiendront une conférence de presse conjointe et assisteront à la cérémonie de signature de documents de coopération entre les deux pays. -VNA