Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 29 septembre au matin à Hanoï la cérémonie d’accueil officielle de son homologue cubain, Manuel Marrero Cruz, en visite d’amitié officielle au Vietnam du 28 septembre au 2 octobre.



Il s'agit de la première visite du Premier ministre cubain, Manuel Marrero Cruz, en dehors de l'Amérique latine depuis son entrée en fonction en décembre 2019. C’est également la première visite d'un haut dirigeant cubain au Vietnam depuis 2018.

La visite vise à mettre en œuvre les accords conclus entre les hauts dirigeants des deux pays, à poursuivre et à développer les relations spéciales entre le Vietnam et Cuba, illustrant la détermination des deux parties à continuer à développer et à resserrer les relations d'amitié, de solidarité fidèle, de confiance mutuelle et de coopération intégrale entre les Partis, les Etats, les gouvernements et les peuples des deux pays.Après la cérémonie d’accueil, les deux Premiers ministres ont eu un entretien.