Cérémonie d'accueil en l'honneur du Premier ministre cambodgien à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé lundi matin 11 décembre, au Palais présidentiel à Hanoï, la cérémonie d’accueil en l’honneur de son homologue cambodgien Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet, en visite officielle les 11 et 12 décembre au Vietnam.C’est la première visite officielle au Vietnam de Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet en tant que Premier ministre cambodgien, contribuant au renforcement des relations entre les deux pays.Après la cérémonie d'accueil, les deux Premiers ministres ont visité une exposition de photos sur la beauté naturelle et culturelle du Vietnam et du Cambodge, ainsi que les relations entre les deux pays, avant leur entretien.Durant son séjour, le Premier ministre cambodgien aura des entretiens et des entrevues avec des dirigeants du Parti et de l’Etat vietnamiens pour évaluer les résultats de la coopération bilatérale et discuter des mesures visant à rendre les relations Vietnam-Cambodge plus profondes, plus substantielles et plus efficaces. Les Premiers ministres Pham Minh Chinh et Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet rencontreront des étudiants vietnamiens et assisteront à un Forum d’affaires Vietnam-Cambodge.56 ans après l'établissement de leurs relations diplomatiques, notamment ces près de 20 dernières années, les relations de « bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale et durabilité à long terme » entre le Vietnam et le Cambodge n’ont cessé d’être consolidées et de se développer, contribuant à la paix, à la stabilité et à la coopération dans la région et le monde.Les deux parties entretiennent régulièrement des échanges de délégations à tous les niveaux, notamment des échanges et contacts de haut niveau. La coopération entre ministères, organes et localités des deux pays sont de plus en plus dynamiques et efficaces. Les échanges entre les peuples, en particulier dans les provinces frontalières, se déroulent avec enthousiasme et à grande échelle.La coopération bilatérale dans la défense, la sécurité, la santé, l'éducation, la culture, le tourisme et les transports se renforce. Le Vietnam et le Cambodge promeuvent un soutien mutuel et une collaboration étroite lors des forums internationaux, régionaux et sous-régionaux, contribuant ainsi à renforcer le prestige et la position de chaque pays dans la région et dans le monde.En ce qui concerne l’économie, le commerce et l’investissement, le commerce bilatéral en 2022 a atteint 10,57 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 10,88%. Le Vietnam est actuellement le troisième partenaire commercial du Cambodge et le plus grand au sein de l’ASEAN. A ce jour, le Vietnam compte 205 projets validés au Cambodge , cumulant 2,94 milliards de dollars de capitaux enregistrés, se classant 5e parmi les investisseurs étrangers dans le Royaume et premier au sein de l’ASEAN. -VNA