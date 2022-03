Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue malaisien Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob passent en revue la garde d'honneur. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé lundi matin à Hanoï la cérémonie d'accueil de son homologue malaisien Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob, en visite officielle du 20 au 21 mars au Vietnam.

Il s'agit de la première visite au Vietnam de Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob, en tant que Premier ministre depuis sa prise de fonction en août 2021. Après la cérémonie d'accueil, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue malaisien s'entretiendront.

Les enfants de Hanoï accueillent les deux Premiers ministres. Photo: VNA

Le Premier ministre malaisien rencontrera le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong, le président Nguyen Xuan Phuc et le président de l'Assemblée nationale vietnamienne Vuong Dinh Hue.

Photo: VNA



La visite officielle au Vietnam du Premier ministre malaisien Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob vise à renforcer les relations bilatérales et promouvoir la synergie des deux pays dans la coopération après la pandémie de COVID-19. C'est aussi l'occasion pour les deux parties à explorer de nouveaux aspects de la coopération bilatérale, discuter de questions régionales et internationales d'intérêt commun et promouvoir les activités commerciales et d'investissement entre les deux pays. -VNA