La cérémonie commémorative en mémoire des huit victimes vietnamiennes d’un incendie survenu le 7 janvier à Moscou. Photo: VNA



Moscou (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Russie a organisé le 23 janvier une cérémonie commémorative en mémoire des huit victimes vietnamiennes d’un incendie survenu ce mois-ci à Moscou.

Trois hommes et cinq femmes sont décédés et une autre Vietnamienne a été hospitalisée pour de graves brûlures après l’incendie survenu le 7 janvier dans une serre agricole à Romensk, dans l’oblast de Moscou.

La partie russe a mené les procédures nécessaires pour identifier les morts et transféré les documents nécessaires à l'ambassade du Vietnam en Russie.

Lors de la cérémonie, les représentants des familles des victimes ont adressé leurs sincères remerciements à l’ambassade, à des associations et Vietnamiens en Russie pour leur soutien dans le rapatriment des restes des victimes au Vietnam.

Outre les quelque 2,3 millions de roubles (37.000 dollars) déjà collectés et réservés à l’organisation de la cérémonie commémorative, à l’incarnation et au rapatriement des restes des victimes au Vietnam, des associations et Vietnamiens en Russie continuent à collecter des fonds en faveur de leurs familles. -VNA