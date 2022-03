Offrir de l'encens lors de la cérémonie. Photo: VNA



Da Nang (VNA) – Une cérémonie a eu lieu le 13 mars à Da Nang afin de rendre hommage aux 64 soldats de la Marine populaire du Vietnam qui se sont sacrifiés le 14 mars 1988 sur l’île de Gac Ma, archipel de Truong Sa, pour défendre la souveraineté nationale.

Cette cérémonie a été organisée dans l’arrondissement de Hai Chau de la plus grande ville du Centre, par le Comité de liaison traditionnelle des soldats de Truong Sa à Da Nang.

Lors de la cérémonie, des représentants des familles des héros morts sur l'île de Gac Ma et des vétérans ayant travaillé et combattu dans l'archipel de Truong Sa ont observé une minute de silence en leur mémoire. Ils ont également offert de l’encens, relâché des fleurs et lanternes sur la rivière Han pour leur rendre hommage.

A cette occasion, l’Université Dong A a remis 10 cadeaux d’une valeur d’un million de dongs chacun à 10 familles de héros morts sur l’île de Gac Ma. -VNA