Photo: internet



Hanoï (VNA) - En 2019, le tourisme des provinces de la zone septentrionale du Centre a connu une croissance notable par rapport à l’an précédent. Les tourismes maritime et patrimonial ont continué de figurer parmi les premiers choix des touristes venant dans cette région.

L’an dernier, la province de Thanh Hoa a accueilli 9,65 millions de touristes, soit une hausse annuelle de 17%. Le secteur du tourisme local a réalisé un chiffre d’affaires de 14.526 milliards de dôngs (631 millions de dollars), en hausse de 37%.

La province de Nghe An, elle, a attiré 6,5 millions de touristes dont 145.000 arrivées internationales (+12,6%). Le chiffre d'affaires a atteint 8.800 milliards de dôngs.

A Ha Tinh, le nombre de touristes en 2019 est estimé à 3,85 millions de personnes, soit une augmentation de près de 17% par rapport à 2018. Parmi ces touristes, le nombre d’arrivées internationales s’est élevé à 30.000 (+20%). Le chiffre d’affaires était de 5.600 milliards de dôngs. Le secteur du tourisme a créé l’an dernier des emplois directs à environ 3.900 personnes et des emplois indirectes à plus de 13.200 personnes.

Parmi les provinces du Centre septentrional, Quang Binh a affiché la croissance la plus élevée en termes de nombre de touristes. En 2019, la province a attiré environ 5 millions de touristes, soit une hausse annuelle de 28%, dont 270.000 voyageurs étrangers (+35%). Le chiffre d’affaires est estimé à 5.570 milliards de dôngs (+28%).

En 2019, le nombre total de visiteurs à Hue a atteint 4,8 millions, en hausse de 10,8% par rapport à 2018, dont 2,2 millions d’étrangers (+12,7%).

Ces dernières années, le Centre septentrional a accueilli de nombreux projets touristiques et de villégiature de FLC, Vingroup, Sungroup…, notamment à Sam Son (province de Thanh Hoa), Cua Lo (province de Nghe An, Loc Ha (province de Ha Tinh)…

Lors de la conférence sur le développement du tourisme du Centre et des Hauts Plateaux du Centre du Vietnam 2019, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a remis des certificats à 19 projets touristiques dans sept villes et provinces du Centre, qui représentent un investissement total de plus de 36.100 milliards de dôngs.

En outre, un grand nombre d’investisseurs ont versé des dizaines de milliers de dôngs dans la construction de restaurants, hôtels, zones de villégiatures...

Le secteur du tourisme attire de plus en plus nombreux investisseurs vietnamiens et étrangers. Et les tourismes maritime et patrimonial sont les deux tendances principales, attirant un bon nombre de voyageurs dans la zone septentrionale du Centre. -VNA