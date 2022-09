Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le Comité populaire de Hanoi vient de promulguer le plan d’organisation des activités célébrant le 50e anniversaire de la victoire “Hanoi-Diên Biên Phu aérien” (18 décembre 1972).



Au programme: un concours de connaissances sur cette campagne, qui a duré 12 jours et nuits en 1972; une exposition au musée de la victoire contre les B52 et d’autres expositions itinérantes dans plusieurs écoles et localités. - VOV/VNA